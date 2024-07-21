HPC佔台積電Q2營收達52％新高 陸行之料與這中企有關

由於AI晶片需求強勁，台積電高效能運算營收比重創下52％新高。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）上週四（18日）召開法說會並公佈第2季財報，受惠AI晶片對先進製程需求強勁，高效能運算（HPC）佔達營收比重高達52％新高。對此，知名半導體分析師陸行之猜測，台積電HPC營收上升，可能與中企加密貨幣礦機生產商「比特大陸（Bitmain）」有關。

針對台積電的法說，陸行之在臉書發文表示看法，稱自己有一件事情很納悶，那就是台積電HPC營收在第2季季增28%，但輝達（Nvidia）/超微（AMD）大量採用的4/5奈米產品營收只有季增8%，而輝達/超微還沒用到的3奈米晶片卻季增89%。

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陸行之指出，台積電的3奈米晶片主要是手機客戶蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科（2454）在用，但手機整體營收季減1%，提問到底是哪家HPC客戶讓台積電3奈米需求季增89%？

對於陸行之提出的疑問，有網友猜測，比較高的可能是中企比特大陸，另有輝達/超微3奈米預付款。

對此，陸行之也給出自己的推測，認為確實有可能是比特大陸讓台積電3奈米需求季增，因為台積電中國客戶占比在第2季突然跳升到16%，營收季增102%。

台積電19日股價收在970元，跌幅3.48%。

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