微軟全球大當機 保險經紀巨頭：已有數十客戶擬索賠

微軟系統驚爆全球大當機，波及全球大量用戶。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕微軟Windows系統日前因資安公司CrowdStrike更新出錯，導致全球全球大規模Windows設備受到大規模當機，波及金融、媒體、醫療、運輸等多產業數以百萬計的用戶。全球最大的保險經紀公司「達信（Marsh）」表示，自事故發生後，已有數十位客戶就全球當機事件提出索賠。

《彭博》報導，達信美國和加拿大網路業務負責人施努爾（Meredith Schnur）表示，自全球當機事件發生後，目前有超過75家客戶向其網路保險供應商發出潛在索賠通知。

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施努爾稱，受影響的客戶主要是CrowdStrike的用戶，因CrowdStrike軟體更新出錯引發大混亂，但部分客戶可能是間接遭受損失。

報導指出，雖然上述索賠尚未正式提交，但這些索賠通知讓外界得以一窺此次事故的影響範圍。

CrowdStrike 19日股價收在304.96美元，跌幅11.1%；Microsoft股價收在437.11美元，跌幅0.74%。

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