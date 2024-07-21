小米跨足電動車 雷軍親曝原因「遭美國制裁」

今年3月，小米汽車首款量產電動汽車SU7上市，截至6月份的累積銷量為3萬輛。（彭博資料照）

曾德峰／核稿編輯

小米集團董事長雷軍19日表示，小米造車的原因是遭美國制裁。（歐新社、資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月轉戰電動車領域的小米集團董事長雷軍19日表示，小米造車的原因是遭美國制裁，且中國蔚來汽車董事長李斌、小鵬汽車董事長何小鵬一致力勸小米造車。

綜合媒體報道，雷軍19日晚間7時發表第5次年度演講，內容主要圍繞小米造車的來龍去脈，以及這3年多來發生的故事。

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雷軍說，小米造車源於一個意外。2021年1月，小米被美國制裁，公司很快召開緊急董事會，商量應對方法。在那次董事會上，1個董事建議小米造車，「對於這個建議，幾乎所有高管（高階管理人員）都支持」。

雷軍說，小米後來成立60多人的調查研究小組，在多個城市調查研究了80多場，面訪了200餘人，開了4次高管會議。正是在調查研究過程中，李斌與何小鵬兩人一致力勸雷軍造車。

他透露，2021年3月小米正式決定造車，而董事會的要求是由他親自帶隊。

今年3月，小米汽車首款量產電動汽車SU7正式上市，截至6月份的累積銷量為3萬輛。2024年小米汽車銷量目標為保底交付10萬輛。

雷軍自2020年以來開始舉辦年度演講，分享自己創業的心路歷程，演講內容也成為中國年輕人勵志佳句的來源。

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