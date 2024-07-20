228兆打造AI晶片帝國太瘋狂？傳台積電成功勸退OpenAI蓋晶圓廠

外媒披露，台積電已經勸退OpenAI執行長奧特曼蓋晶圓廠計畫，OpenAI正與博通（Broadcom）討論開發新款的AI晶片。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了擺脫對輝達的依賴及改造全球半導體產業生態，盛傳OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）計畫籌資7兆美元（約台幣228兆）資金，結盟台積電等晶圓廠，打造AI晶片帝國。據悉，台積電已經勸退奧特曼蓋晶圓廠計畫，OpenAI正與博通（Broadcom）討論開發新款的AI晶片。

OpenAI的聊天機器人ChatGPT在全球掀起熱潮，帶動AI浪潮，而OpenAI還有更大的野心，那就是組成自己的全球半導體供應鏈。

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此前傳出，OpenAI執行長奧特曼正與合作夥伴尋求籌集高達7兆美元的資金，成立合資公司，結盟台積電等先進製程晶圓廠，打造AI晶片帝國。奧特曼希望解決用來訓練大型語言模型（LLM）的AI晶片供不應求，且價格昂貴的問題。

不過，奧特曼的計畫似乎出現逆轉。《WccfTech》引述科技媒體《The Information》報導稱，奧特曼的構想現在改為先在OpenAI內部打造一款新的AI伺服器晶片，而非透過一家合資公司，因為投資者對奧特曼關於製造AI晶片所需的 7 兆美元資金猶豫不決。

報導指出，奧特曼曾和台積電與英特爾等其他業者，討論成立合資公司與興建數十座新晶片廠的可能性，好幾位主管都認為奧特曼的工廠計畫不可行。台積電主管向奧特曼表示，若他或OpenAI承諾為新晶片下大量訂單，台積電對提高產量持開放態度。

目前，OpenAI已找來曾為Goolge生產AI晶片的Google團隊成員，並已與博通等設計商討論合作事宜，新的AI伺服器晶片效能希望能與輝達的晶片相媲美。知情人士透露，OpenAI的團隊似乎還沒開始設計這款晶片，最快2026年才會生產。

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