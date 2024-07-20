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貿易戰加劇 歐盟擬對中國生物柴油課徵最高36.4％臨時反傾銷稅

2024/07/20 21:08

歐盟擬對中國生物柴油課徵最高36.4%臨時反傾銷稅。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟近日與中國貿易戰不斷，在對中國製造的電動車加徵關稅後，又認為中國生物柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此提議對其徵收最高36.4%的臨時關稅。

外媒報導，歐盟委員會已提議對中國生物柴油徵收12.8%至36.4%的臨時關稅，並計畫在8月開始執行，相關反傾銷調查將持續至明年2月，屆時將決定最終稅率。

根據歐盟聲明文件表示，將對EcoCeres怡斯萊的產品徵收12.8%的關稅，以及對嘉澳集團（Jiaao Group）包括浙江嘉澳能源有限公司的產品徵收36.4%的關稅，另外對卓越集團，包括龍岩卓越新能源股份有限公司的出口產品徵收25.4%的關稅。

歐洲生物柴油委員會指出，雖然中國的進口不是作出這些決定的唯一原因，但生物柴油傾銷加劇了生產商面臨的困難，而歐盟目前8成以上的生物燃料原料都依賴進口，中國佔6成。

對此，中國商務部表示，中方一貫主張合理審慎使用貿易救濟措施，堅決反對濫用貿易救濟措施的保護主義行徑，中方將密切關注歐方後續行動。

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