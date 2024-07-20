中國車市血流成河 5年倒掉1萬家經銷商

中國經濟疲軟及車市低迷，經銷商掀倒閉潮。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車經銷商的黃金年代已逝，在競爭激烈及需求疲軟下，掀起大規模倒閉潮。曾是中國汽車經銷商第1股的龐大集團破產重整，退出A股；廣東最大汽車經銷商永奧集團今年初也因資金斷鏈，旗下80多家店一夕倒閉。市場統計，中國近4年已有8000家倒閉，預估今年2000家關門，總計近5年倒閉的經銷商達1萬家。

綜合中媒報導，中國汽車經銷商被稱為4S店，指的是結合整車銷售（Sale）、零配件（Spare part）、售後服務（Service）、資訊回饋（Survey）等四項服務的汽車特許經營模式。在中國汽車高速發展時代，這些經銷商賺飽飽，開店1年就能回本，大型經銷商就像印鈔機，多家企業接連上市，風光無限。

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2015年後，4S店開始出現倒閉跡象，2019年倒閉潮逐漸加速，曾是中國汽車經銷商第一股、最大4S店集團的龐大集團，2019年已被法院裁定破產重整，並退出A股。

疫情封控期間，營運更為嚴峻。統計顯示，2020至2022年每年倒掉的4S店各為2362家、1400家、1757家；疫情後不僅沒有改善還攀升，2023年倒閉家數為2540家，創新高。亦即，4年期間，中國4S店倒了8059家。

今年狀況也很慘，今年初，廣東最大汽車經銷商永奧集團因資金斷鏈，旗下80多家4S店一夕倒閉，拖欠員工多月工資，銀行只能拖車抵債，還有不少車主付了車款無法拿到車，猶如買了「爛尾車」。

緊接著，新疆首富孫廣信所掌控的廣匯實業旗下廣匯汽車亦因業績低迷，股價連續20個交易日低於1元人民幣，自7月18日起停牌，廣匯市值從千億人民幣跌至65億人民幣，未來恐遭上交所終止上市。

根據中媒估算，今年估計約有2000家4S店收攤，若加計前4年的8000家，近5年倒掉的4S店至少上萬。

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