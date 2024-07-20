電動車需求放緩 中國鋰價大暴跌7成

由於電動車需求放緩，中國鋰價暴跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車價格戰慘烈、市場需求疲軟，電池材料金屬-鋰需求不振，中國鋰價跌破成本，每噸來到8.6萬人民幣，較去年同期暴跌7成左右，高達半數鋰鹽企業不堪虧損選擇減產，上游的選礦企業也出現大幅度停產跡象。

《財新》報導，2020年起，中國新能源浪潮吸引熱錢湧入產業鏈，與材料廠、電池廠短則一年的建設時間相比，上游礦山資源開發更緩慢，根據不同鋰資源類別，通常需要一年半至三年的建設時間，於是出現前兩年鋰供不應求，鋰價漲至每公噸60萬人民幣的歷史高點。

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不過，2023年起，全球新能源汽車銷量增速放緩，熱錢湧入開發的鋰資源項目陸續迎來投產，產業進入供過於求狀態，鋰價從2023年初開始跌跌不休，鋰鹽業者的產能利用率在2023年跌至50%以下，其中碳酸鋰及氫氧化鋰產能利用率分別降至47%和45.7%。

2024年第一季鋰價雖一度從每噸9萬人民幣回升到11萬人民幣，第二季再次下探，導致鋰企第二季虧損擴大，鋰鹽廠被迫減產或停產，控制虧損。7月19日鋰價續跌，來到每噸8.6萬人民幣，跌破9萬人民幣的成本價，並較去年同期下跌7成左右。

有亞洲鋰都之稱的江西宜春市政府人士坦言，目前有一半的鋰鹽企業減產，最難受的是上游的選礦企業，已經出現大幅度停產跡象。

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