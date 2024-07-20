不懂AI、欠缺應用能力 企業產生「AI焦慮」

永進機械總經理陳伯佳表示，AI人才是痛點，企業需要賦能員工。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕AI時代來臨，引發中小企業「AI焦慮」，外貿協會舉辦首屆AI CEO工作坊，開辦前也針對企業進行調查，發現企業多數有不清楚生成式AI可帶來多強大影響、員工缺乏AI應用能力等焦慮；永進機械總經理陳伯佳表示，AI人才是痛點，企業需要賦能員工。

貿協事先針對33位學員進行「企業應用Gen AI焦慮因素觀察」調查，可複選的情況下，調查顯示前5大焦慮分別有:不清楚生成式AI可帶來多強大影響、員工缺乏AI應用能力、公司或部門沒有明確的用途策略、不知道如何選擇適合企業需求的AI工具、公司內部使用生成式AI技術的技能有限等。

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另外，中小企業的AI應用多還在數據分析、訊息檢索等類別，大型企業則應用於生產流程監控、預測分析等高影響力類別。貿協董事長黃志芳說，企業規模大小影響技術應用決策，中小企業需更多支持與引導以加速進展。

AI CEO工作坊學員之一的陳伯佳也是工具機公會理事長，他指出，工具機產業面臨市場挑戰，AI是跨世紀的數位輔助工具，並不是要取代人力，但要能夠加以應用。

現階段最大關鍵還是AI相關人才不足，他認為，可以培養非IT（資訊）人員常使用AI工具，這會是一個趨勢，總不能一直麻煩IT，透過教育訓練等賦能員工，不僅提升品質，也加快工作效率。

陳伯佳坦言，做任何改變企業一定會感到痛苦，但有好的輔助工具就應該要做，他透露，永進的製程管理在近四、五年也導入AI應用，轉換需要時間，已有10%到20%轉換；導入AI應用三個月後，設備總合效率提升15%。

面對工具機產業轉型，他指出，台灣工具機要思考新的生態系商業模式，只是拚價格會比不過中國，台灣優勢在於產業聚落，九成都在台中，可發揮優勢，供應鏈等周邊廠商共同導入AI應用，不單打獨鬥，而是打群架，才能創造產業經濟規模，與國際競爭。

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