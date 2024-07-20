華為告聯發科 知情人士：5G技術價格「談崩了」！

聯發科19日證實，華為近期向中國法院對其提出專利侵權訴訟。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕聯發科19日證實，華為已向中國法院，對其提出專利侵權訴訟。中國媒體第一財經報導，知情人士透露，聯發科與華為在兩、三年前就行動通訊有關專利費用展開談判，「但價格談崩了」。

日本經濟新聞也依據知情者報導，華為此舉主要是收取專利費，以便能繼續投資研發，此行動也是華為向全球展現其技術實力的方式。

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第一財經指出，消息人士透露，聯發科與華為在「兩、三年前就對相關專利費用開始有分歧，直到前段時間雙方就價格問題『談崩了』」。消息來源也稱，此次華為提告聯發科的專利，很可能涉及5G（或含4G、3G）等蜂巢式行動通訊技術。而有別於以往，這是華為首度鎖定晶片商，而非產品終端廠商提出訴訟。

日經報導，華為在2021年美國開始升高對其出口管制，使其智慧手機業務遭遇重挫後，加大收取專利費用的努力，以增加營收。華為曾是全球第2大智慧手機品牌。

華為占所謂「標準必要專利」（SEP）一大部份，該專利對無線通訊標準至關重要。華為握有全球5G相關專利20%。其專利許可或交叉授權的夥伴企業包括歐洲車企福斯、賓士、奧迪、保時捷與BMW，去年其與三星、Oppo達成5G技術交叉授權協議。

華為財報顯示，2022年其專利所得達5.6億美元，全球約200家企業向華為支付專利費。

至於聯發科，全球許多智慧手機與筆電大廠是其客戶，包括三星、亞馬遜、Oppo、索尼、小米與Vivo。在美國升高出口管制前，聯發科也是華為智慧手機部門的關鍵供應商。

根據Counterpoint Research，今年第1季，聯發科在全球手機處理器的市占率約40%，高居龍頭，接續其後的是高通與蘋果。

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