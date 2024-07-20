全縣最高價！彰化市民族一街角地總價破6661萬

今年上半年，彰化縣住宅區土地交易最高價為彰化市民族一街與仁愛路137巷角地。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕房市交易火熱，今年上半年，彰化縣住宅區土地交易最高價為彰化市民族一街與仁愛路137巷角地，80.26坪總價6661.5萬元，單價每坪約83萬元。這塊地位於全聯彰化中正店停車場旁，對面就是3年前登上彰化縣不動產實價登錄的單、總價雙冠王的土地，3年前單價每坪86萬元，3年後價格雖回跌仍是全縣最高價。

這塊土地位置就在彰化縣警察總局商圈，離彰化市南瑤宮和中友百貨彰化店開發基地都近，附近有國小、國中，與曉陽路銀行群聚重地不遠，生活機能成熟，未來若彰化鐵路高架化工程實現，附近將有台鐵中央路車站，搭乘火車方便，使其成為投資者的熱門選擇。

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根據內政部實價登錄記載，這筆住宅區土地為今年3月27日完成交易，相比2021年5月14日民族一街上交易單價每坪86萬元，雖然單價略有下降，但其高價交易仍顯示出目前彰化房市的活躍程度。

地方人士指出，彰化市區土地有限，搶手的土地，在多頭市場自然會吸引買家關注。即使民族一街附近區域，土地正常交易價格落在50萬元左右，唯少數1、2件高價位的「定錨效應」價格就回不去了，要出現大回調的機率低。

3年前被高價買下的民族一街與中正路2段的長方型、近1千坪商業區土地，地主為寶佳機構旗下的林姓自然人，3年前捧了3.41億元現金，沒貸款買下該地段的土地，今年動工新建15層樓高住商混合大樓，工程進行中。

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