晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資狂拋近2萬張、00940跌回發行價 股民：宣布自救會回歸

2024/07/20 16:38

元大台灣價值高息ETF（00940）週五（19日）跌回發行價10元。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股加權指數週五（19日）重挫529.21點，收在22869.26點，短短3個交易日狂瀉1127.99點，受小資族關注的元大台灣價值高息ETF（00940），週五被外資賣出1萬9956張，收盤下跌1.28%，跌回發行價10元，有網友就在臉書社團「00940自救會」直呼：宣布00940自救會回歸！

00940因10元就可入手、月月配吸引一堆股民搶進，但同時也出現市場質疑聲浪，上市第1天就跌破10元發行價，至此之後深陷在「破發」窘境，當初參與申購的投資人，不但沒有賺到價差，反而直接住進「套房」，00940股價還曾一度跌到9.26元，讓股民哀鴻遍野。

不過隨著台股日前創下新高，00940在6月20日一度大漲至10.38元，00940自救會的股民當時紛紛嗨翻，表示「恭喜！」、「可以解散了」、「各位珍重，我要下車了」、「天下無不散的筵席」，甚至還有股民表示，自救會要改名成同樂會了嗎。

但股民開心的心情卻沒有維持很久，近期隨著大盤持續下跌，00940週五收盤跌回10元發行價，有股民就宣布「00940自救會回歸」，不過也有股民表示：「不要覺得悲傷，因為其實也沒那麼絕望」，認為股價早晚會漲回來的，引起熱烈討論。

00940週五跌回發行價，有網友在臉書社團「00940自救會」直呼：宣布00940自救會回歸！（圖擷取自FB）

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財