外資狂拋近2萬張、00940跌回發行價 股民：宣布自救會回歸

元大台灣價值高息ETF（00940）週五（19日）跌回發行價10元。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股加權指數週五（19日）重挫529.21點，收在22869.26點，短短3個交易日狂瀉1127.99點，受小資族關注的元大台灣價值高息ETF（00940），週五被外資賣出1萬9956張，收盤下跌1.28%，跌回發行價10元，有網友就在臉書社團「00940自救會」直呼：宣布00940自救會回歸！

00940因10元就可入手、月月配吸引一堆股民搶進，但同時也出現市場質疑聲浪，上市第1天就跌破10元發行價，至此之後深陷在「破發」窘境，當初參與申購的投資人，不但沒有賺到價差，反而直接住進「套房」，00940股價還曾一度跌到9.26元，讓股民哀鴻遍野。

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不過隨著台股日前創下新高，00940在6月20日一度大漲至10.38元，00940自救會的股民當時紛紛嗨翻，表示「恭喜！」、「可以解散了」、「各位珍重，我要下車了」、「天下無不散的筵席」，甚至還有股民表示，自救會要改名成同樂會了嗎。

但股民開心的心情卻沒有維持很久，近期隨著大盤持續下跌，00940週五收盤跌回10元發行價，有股民就宣布「00940自救會回歸」，不過也有股民表示：「不要覺得悲傷，因為其實也沒那麼絕望」，認為股價早晚會漲回來的，引起熱烈討論。

00940週五跌回發行價，有網友在臉書社團「00940自救會」直呼：宣布00940自救會回歸！（圖擷取自FB）

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