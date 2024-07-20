摸魚神器遭反殺！美企抓薪水小偷靠「這招」

不少遠端工作員工安裝摸魚神器，雇主正積極反制裝忙的員工。示意圖，與本文無關。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行業巨擘富國銀行（Wells Fargo）日前以「假造鍵盤活動」為由，解雇10多名裝忙的員工，這顯示雇主已經開始透過科技監控系統識別員工摸魚行為。

《華爾街日報》報導，混合式工作時代來臨後，不少遠端工作員工在電腦安裝滑鼠移動器、鍵盤按鍵器及其他摸魚神器，防止設備進入休眠模式且看起來有動作，實際上員工可能暫時離開辦公桌去接小孩或洗衣服。

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這些「摸魚」小工具最近遇到對手，一些公司正在打擊員工裝忙把戲，透過數位監控系統識別員工摸魚行為。美國富國銀行日前就抓包「假造鍵盤活動」，高達10多名員工丟了飯碗。

富國銀行拒絕透露是如何發現這些可疑的摸魚行為，也拒絕透露這些員工是否遠程辦公，僅表示「不會容忍不道德的行為」。此訊息迅速在Reddit和其他社交媒體論壇引發焦慮和疑問，一位Reddit用戶問：「IT能檢測到我的滑鼠移動器嗎？」答案是肯定的。

研究與諮詢公司Gartner對近300家大中型雇主進行的調查顯示，疫情期間，使用某種電子員工監控系統的公司比例激增，在2023年達到近50%。這些系統用於追蹤員工操作電腦的活躍度，能夠檢測出電腦上安裝的一些軟體或額外硬體。

現在，包括Teramind和Hubstaff在內的更多軟體系統，還使用機器學習工具，能夠識別滑鼠游標的重複移動或某個人電腦活動中的非正常模式。此外，一些員工監控軟體還能隨機抓取螢幕圖像，檢查螢幕活動是否隨電腦滑鼠移動而有所變化。

Teramind技術長克萊曼（Ilya Kleyman）說，市面上大多數滑鼠移動器都可以檢測出來，普通滑鼠移動器的工作原理與亞馬遜（Amazon）上售價19.99美元的Tech8 USA品牌移動器類似，就是一個讓滑鼠向不同方向旋轉的迷你轉盤。

Hubstaff執行長布朗（Jared Brown）說，其他摸魚行為也能夠被檢測出來，這類做法包括啟動PowerPoint檔案或其他幻燈片，以阻止電腦螢幕進入休眠狀態。Hubstaff的平台會截取員工的螢幕截圖，如果重複捕捉到同一個PowerPoint檔案的截圖，就會向雇主發出警示。

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