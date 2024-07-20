領導者要懂！貿協辦AI CEO工作坊 AI貿易數據平台下半年上線

貿協AI CEO 工作坊開訓，貿協董事長黃志芳（前排左3）、講師與學員們合影。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球AI應用蓬勃發展，外貿協會董事長黃志芳表示，台灣成為全球AI產業必爭之地，要讓企業CEO有完整的AI概念，貿協因而推出首屆「TAITRA AI CEO工作坊」，於今（20日）開訓，吸引日月光、穩懋、光寶、士林電機、永進機械等33家企業CEO與高階主管參與。

黃志芳說，AI是人類創造的智能，貿協今年舉辦的COMPUTEX吸引科技巨擘，未來所有的公司都會是AI公司，但有太多企業不知道如何追趕AI浪潮。貿協以開辦AI CEO工作坊涵蓋數據、人才、平台工具等主題，邀請微軟、群聯電子、台灣人工智慧學校等專家分享AI最新趨勢與應用實例。

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黃志芳還分享，工作坊開辦前一天他也詢問ChatGPT，給CEO的AI課程內容，與貿協設計內容高度相似，但通用AI只能給予原則性答案，貿協的AI CEO工作坊物超所值，上課後有後續服務，遇到問題能諮詢科技長、導師。

他也說，AI時代變化太快，有許多新技術、新觀念，未來課程內容會持續調整。黃志芳強調，CEO可以不用懂AI專業技術，但要具有完整的AI概念，應用AI工具輔助決策。

為了讓台灣成為「AI智慧島」，中小企業參與AI時代，在經濟部貿易署預算支持下，貿協將打造台灣企業大腦，於今年下半年推出「AI貿易數據平台」，善用AI做生意、找商機。他說明，未來廠商只需要輸入統編資訊，即可獲得客製化的外貿市場資訊、推薦可接觸的潛在買主等，幫助企業分析市場並提供參展建議，未來目標創造跨業合作生態系，黃志芳形容，該平台「含金量十足」。

他提到，貿協是保守公協會，但自2017年起進行數位轉型，成立創新中心、數科中心，制定貿協AI Policy、導入AI應用等，如果貿協可以作到，一般公司也可以作到。

黃志芳舉例，每年貿協都要舉辦採購洽談會，但各國時差、買賣家產品眾多，一個組要花一個禮拜進行「買賣家配對」，結果輸入供應商、買主、時差相關資訊，十幾分鐘就配對完成，甚至還向ChatGPT拿到演算法，會不會使用AI的差距就浮現。

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