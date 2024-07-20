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鎖定稀有金屬資源！日本向東擴展小笠原群島大陸棚

2024/07/20 15:29

日本把小笠原群島東側海域大陸棚面積擴展約12萬平方公里。圖為小笠原群島中的父島。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府內閣會議在6月底的內閣會議修改政令，把小笠原群島東側海域大陸棚面積擴展約12萬平方公里，儘管當時中國對此表達強烈不滿，不過該政令仍於本週六（20日）生效，由於該處海底被認為蘊藏稀有金屬鈷等海洋資源，日本當局將為此開發並實施調查。

《共同社》報導，日本海洋政策擔當大臣松村祥史在6月底時，強調延伸大陸棚的意義，指出擴大後的大陸棚面積，相當於日本本州島一半左右。這將讓日本能夠行使探索和開發自然資源的主權權利。

日本政府透露，該海域已確認存在富鈷殼（Cobalt-rich crust），鈷是可用於電動車（EV）電池的重要金屬礦產。

根據《聯合國海洋法公約》，如果符合海底地形等一定條件，並獲相關國家理解的話，可以把擁有資源開採等主權權利的大陸棚。延伸到傳統上200海里的專屬經濟區（EEZ）以外。

為了使EEZ以外的大陸棚獲得承認，需要接受基於《聯合國海洋法公約》設立機構的審查，以及相關國家的同意，而在這起案例中，只需和美國協調就好。

不過，中國卻對日本的舉動提出批評，中國外交部發言人毛寧在6月27日的例行記者會上表示，日本的作法違反了《聯合國海洋法公約》的規定和國際慣例。

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