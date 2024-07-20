彰化偏鄉人口外流、房價卻大漲！建商曝原因

圖為這10年來二林鎮人口數和家戶數的消長。（資料來自二林戶政事務所。底圖由矽品精密提供，記者顏宏駿製作）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣人口數逐年減少，但房產價格卻不斷飆漲，民眾怪罪建商和投資客炒作，地方民眾面對飆漲的房價，大歎「買不起」！很多民眾質疑，彰化人口不斷外流，為什麼建商仍前仆後繼到此地蓋房子，建商說，「答案在家戶數大成長」，近10年來子女都不想跟父母同住，以致家戶數大增，因此鄉下地方也有強烈的住屋需求，房價欲跌不易。

一名徐姓建商說，大家都說，矽品精密進駐二林中科園區，讓房地產價格飆漲，但這有點以偏概全，他調出二林鎮近十年來的人口數、家戶數的比較表，人口數從10年的5萬2330人，掉到去年4萬7898人，少了約4500人，約佔總人口數的8.5%；反觀家戶數卻不斷成長，10年前共有1萬4813戶，去年則有1萬5690戶，10年間增加了877戶。

請繼續往下閱讀...

他說，二林人口減少可能是工作或子女就學因素，但家戶增加可能是子女長大分家，不想跟父母住一起，這些人沒有選擇離開二林，就可能在二林買房。

他表示，「房產自住的需求」推高房價，二林鎮又有中科因素的加持，房產飆漲特別明顯。

一名戶政人員表示，「離開父母，但留下來打拚」的年輕人，有很大的住房需求，現在很多媳婦嫁到夫家，都不想跟公婆住，公婆也能接受，甚至為孩子尋覓附近的新房，小資族能買的房子有限，政府應該看到這些族群的住房需求，現在的情況是「年輕人如果留在較低薪的鄉下地方發展，又要面臨高房價」，這好像在懲罰願意留下來的年輕人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法