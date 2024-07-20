美股處於史上最大泡沫！黑天鵝基金示警：大拋售將到來、市值恐腰斬

黑天鵝基金Universa創辦人Mark Spitznagel示警，美股處於「人類史上最大的泡沫」，大規模拋售即將到來，市值可能會蒸發一半以上。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名黑天鵝基金Universa曾因股市暴跌，一日賺進10億美元，其創辦人史畢玆納格（Mark Spitznagel）對美股未來走勢發表看法。他認為，美股長達數年的上漲構成「人類史上最大的泡沫」，降息將成為市場逆轉的起點，美股即將迎來最後的狂歡，大規模拋售即將到來，市值可能會蒸發一半以上。

《華爾街日報》報導，史畢玆納格警告，隨著通膨下降和聯準會的寬鬆政策，刺激市場押注進一步股價上漲，市場正處於「金髮姑娘階段」（指的是高成長和低通膨同時存在的經濟體），但降息可能成為大逆轉的起點。

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史畢玆納格將當前美國經濟情勢比喻為「超級火藥桶-定時炸彈」，並稱美國政府壓制經濟波動的做法正在累積大量隱患，「我們正走向非常糟糕的境地」。他說，儘管目前美股頻創新高，但潛在風險正在累積。

他認為，股市長達數年的上漲構成了「人類史上最大的泡沫」，美國經濟可能在年底前陷入衰退，大規模拋售即將到來，市值可能會蒸發一半以上。

史畢玆納格對於股市走向的看法總能引起投資者高度關注。他自2008年創立Universa以來，透過一系列操作賺取巨額利潤，曾創下一天賺取10億美元的驚人紀錄。自 2023 年 1 月以來，史畢玆納格一直在警告經濟崩潰，這並非他第一次發出警告。

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