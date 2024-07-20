不只害窮國陷入債務陷阱 一帶一路曝北京軍事野心

中寮近日舉行聯合軍演，顯示一帶一路不僅造成寮國財政負擔，也暴露北京軍事野心。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一帶一路倡議害慘許多發展中國家，不少國家因背負龐大債務還不出錢，導致債務違約、經濟崩盤，還有的國家被迫犧牲國安，交出重要基建或港口給中國換取債務延長。專家認為，中國一帶一路不僅經濟殖民，也有具備軍事野心，瀕臨債務違約的寮國就是一例，中國近日與寮國舉行一次罕見的聯合軍演，此事提醒外界，中國有意與東南亞地區的軍隊進行協調，訓練中國解放軍在各種地形下使用武器。

《外交家》（The Diplomat）報導，今年7月5日至18日，中國人民解放軍與寮國人民軍舉行聯合軍演。根據網路上發布的圖片顯示，中國士兵透過中寮鐵路被載往寮國，這條鐵路由「一帶一路」倡議資助建造，如今也被用來將軍事裝備運入寮國。

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寮國軍事訓練負責人Santi Chanthalangsone中校熱情接待中國軍方。他說，中國人可能擁有對我們有利的武器裝備和專業知識，這次演習將加強我們的軍事聯繫，並有助於我們武裝部隊的結構和現代化。

報導指出，中寮之間的聯合軍演是在中國解放軍在柬埔寨進行類似行動之後進行的，這些事件提醒外界，中國有意與東南亞地區的軍隊進行協調，中國解放軍利用這些演習來訓練部隊在各種地形下，使用不同武器。

報導稱，寮國是一個由人民革命黨（LPRP）領導的一黨專制國家，雖然是一個小國，但在湄公河沿岸擁有戰略地位，湄公河是東南亞與中國之間的重要貿易紐帶。儘管寮國旅遊業成長且與中國的交通連結有所改善，仍是亞洲最不發達國家之一。

世界銀行指出，寮國危險的金融情勢使其越來越依賴中國，2020年，寮國將電網的多數控制權割讓給一家中國公司，這是寮國被迫採取的舉措，以避免拖欠中國貸款，此事也被外界視為中國債務陷阱外交的案例之一。

報導提及，中國國家主席習近平於 2023 年在北京會見寮國國家主席溪蘇里（Thongloun），兩國領導人同意遵循五年行動計畫加強關係。習近平說，中寮鐵路是中國企業、中國資金建造的，也是該地區「一帶一路」合作的典範。當時，中寮鐵路被視為促進貿易和人員往來的橋樑，現在更在中國的區域軍事戰略中發揮重要作用。

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