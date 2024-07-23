LTN經濟通》中國高潮戲碼 金融與房地產同歸於盡？

自武肺疫情之後，中國逾3千家小型銀行已陷入「技術破產」。 （示意圖，路透）

中共三中全會前 40家中小銀行一夕消失

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續惡化，房地產崩潰後，隨之而來的是更大的金融危機，首當其衝的是中國的小型銀行。這些銀行正在經歷儲蓄與貸款（S&L）危機。

中國金融業者日子難過，傳出限薪、降薪、退薪等規定，甚至出現一週內40家中國小銀行消失、被大銀行吸收或解散，讓人擔憂中國金融體系出現不少問題。

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2019年以來，有幾家中型銀行相繼倒閉，但最複雜、問題最多的是「農村小銀行」。中共20屆三中全會前夕，中國銀行一夜加速出清，一邊催債、一邊解散，外媒直呼，這是中國的銀行以從未見過、如此快的速度消失。

截至6月24日的一週內，40家中國小銀行消失，被大銀行吸收或解散。外媒分析，這跟過去貸款增長迅猛、風險控制不力，及房地產市場低迷等因素有關。近幾年隨著恆大、碧桂園等中國房地產商相繼暴雷，金融業者似乎無法安然躲過這場「浩劫」，又加上現在A股行情低迷，有人說，中國經濟上正面臨巨大危機，這個危機類似2008年歐美出現的金融海嘯。

中國房地產市場持續低迷，多家房地產開發商爆發財務危機，不僅侵蝕大型國有銀行的資產負債表，更對地方銀行財務造成嚴重衝擊。許多小銀行因為向房地產開發商和地方政府放貸，從而暴露於中國房地產危機中。

中國房地產業接連暴雷。（歐新資料照）

小銀行有40%是不良貸款

一些小銀行透露，其帳簿上有40％是不良貸款，而這個數字也只是保守估計，實際情況如何不得而知。而業內人士預計，到2024年底，銀行業金融機構獨立法人數量將進一步減少，退出的機構將以中小農商行、村鎮銀行居多。

根據外媒分析27家地方銀行去年的財報後發現，截至2023年底的房地產壞帳比2022年增約3成。專家警告，自疫情後，中國逾3千家小型銀行陷入「技術破產」。

在2021年恆大之後、碧桂園、遠洋集團、SOHO中國等相繼暴雷，房地產頹靡，整個中國金融體系陷入黑暗，後來恆大更爆出負債清單涉及大大小小180多家銀行等金融公司，多地銀行發生擠兌。

雖然中國官方機構多年來一直在進行各種改革和整合，但就和中共推出各種措施試圖挽救奄奄一息的房地產市場一樣，對於金融業，中國當局束手無策。

至於為何金融業如此慘澹？美國避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass），在其社群平台X上說，中國的銀行系統正崩潰，因為銀行系統的資產佔中國GDP 340％。

據悉，中國銀行近40%的銀行貸款與房地產有關，在房地產商相繼出事後，民眾對銀行的信任不在，銀行面臨的壓力越來越大，各地爆發擠兌現象。

微博流傳中國一間銀行遭遇擠兌潮的畫面。（圖擷取自微博）

中國各地有3800家小型銀行 管理混亂

據悉，中國各地農村約有3800家小型銀行，其資產約55兆人民幣，佔銀行系統總資產13％，這些中小型、農村銀行，長期以來管理混亂，許多銀行向房地產開發商和地方政府放貸，累積了大量不良貸款。

一名中國財經自媒體人表示，銀行最近一邊在招職業催債人（催還不良貸款），一邊小銀行卻在忙著解散，一個月30多家被合併和解散。前者可能說明，不還錢的人越來越多，而後者說明，銀行的壞帳正在增加…。

中國銀行基本上被政府控管，其中大部分由政府把持，因此銀行獲得的收入有一部分會被中國政府拿走，而中國銀行又與房地產業深度綁定，剩下的收入理所當然投入房地產相關借貸，因只要有一方出事，基本上就是同歸於盡。

中國房地產市場的震盪正在動搖整個中國經濟。（法新社檔案照）

房地產的震盪 正動搖整個中國經濟

但政府拿錢這也僅僅是冰山一角，中國房地產市場的震盪正在動搖整個中國經濟，新加坡國立大學商學院的Ben Charoenwong、阮天悅與人民大學的苗萌等專家警告，中國數百家銀行的壞帳越堆越多，成為隨時爆炸的不定時炸彈，一旦爆炸，後果難以設想。

幾十年來，中國經濟嚴重依賴房地產業，如今中國經濟放緩，房地產行業的債務償還變得更加普遍，銀行擠兌可能只會變得更加頻繁和規模更大。

至於中國政府會如何應對？《經濟學人》預測，中國接下來吸收和吞併小銀行的速度會進一步加快。而中國監管機構之所以加倍推動銀行合併，是因為他們缺乏允許銀行倒閉和退出市場的機制。

報導指出，在網路上，支持合併小銀行的人表示，規模較小的銀行越少，監管機構就越容易監管。但也有人批評，這不過是「障眼法」，合併數十家壞帳銀行，只能造就更大、更壞的銀行。

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