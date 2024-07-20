CrowdStrike出包讓微軟大當機 他身家一夕蒸發近14億元

提供資安防護的「眾擊」（CrowdStrike）公司，針對微軟視窗系統用戶的軟體更新出錯，導致微軟全球大當機。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕提供資安防護的「眾擊」（CrowdStrike）公司，針對微軟視窗系統用戶的軟體更新出錯，導致全球視窗系統電腦、平板等裝置在週五（19日）出現大規模當機，眾擊鼓價也在週五崩跌11.10%，收在304.96美元，創11週新低，而眾擊執行長柯茲 （George Kurtz）因此損失了一大筆錢，初估高達4260萬美元（約13.97億元新台幣）。

《Marketwatch》報導，在本週稍早向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中，柯茲實際擁有眾擊的112萬7843股A類股票，約佔已發行A類股票的 0.5%。

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這意味著週五的股價下跌，會使柯茲持有的股票價值減少4260萬美元，並使得他持股總價值來到約3.432億美元。

不過報導也提到，柯茲薪水很高。在截至今年1月31日的會計年度，他的總薪酬為4698萬美元，其中包括95萬美元的薪資，以及4410萬美元的股票獎勵。而在截至1月31日的12個月內，眾擊股價漲幅高達176.2%。

在美股七雄（Magnificent 7）Google母公司Alphabet、Meta、蘋果公司、微軟、亞馬遜、特斯拉及輝達中，柯茲的薪水贏過了其中5間公司的執行長，只輸給蘋果執行長庫克 （Tim Cook） 的6320萬美元，以及微軟執行長納德拉 （Satya Nadella） 的 4850 萬美元。

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