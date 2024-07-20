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緯創10年來最高股利入袋！ 他一人笑領1.1億元鉅款

2024/07/20 10:19

緯創（3231）上個月底完成除息交易，每股2.599元的現金股利，也在昨（19）日配發。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI伺服器基板供應商緯創（3231）上月25日完成除息交易，每股2.599元的現金股利，也在昨（19）日配發，年殖利率為2.36%。而今年配發的2.599元，也是緯創自2011年配發3.196元現金股利後，近十年來最高配發額度。緯創第一大股東、現任董事長林憲銘，截至今年6月個人持股4萬2599張，也因此配發到約新台幣1.1億元。

根據公開資訊觀測站，林憲銘截至今年6月個人持股張數總計4萬2599張，依照今年配發的2.599元來算，他能獲約新台幣1.1億元。

緯創19日配發股利，公司董事長林憲銘股利達1.1億元。（資料照）

緯創內部第二大股東啟碁科技（6285），持股張數總計2萬8796張，持股比例0.99%，預計能獲約新台幣7484萬元。

緯創6月營收887.87億元，月增11.7%、年增9.5%；第2季營收2409.31億元，季增0.66%、年增16.09%；上半年累計營收達到4791.59億元、年增14.48%，3項數字皆創歷史同期次高。

昨日緯創107元開盤，最高來到107.5元，終場以105.5元作收，跌1.40%。

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