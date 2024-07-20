趁歷史高點獲利了結 黃金大跌逾2％

週五（19日）黃金價格跌逾2%。（法新）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元上漲，且美國9月降息預期不斷升溫的推動，黃金本週稍早觸及歷史高點後引發交易者獲利了結，週五（19日）黃金價格跌逾2%。

現貨黃金下跌1.9%，報每盎司2399.27美元；8月交割的黃金期貨下跌2.3%，報每盎司2399.10美元。

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《路透》報導，Allegiance Gold營運長Alex Ebkarian表示，除了獲利了結的交易外，黃金價格也因「軟著陸」的說法而下跌，因為這鼓勵投資者將資金從安全的投資轉向風險更高的投資。

他補充：「但更多由投資驅動的黃金投資需求也上升。」

CME FedWatch工具顯示，目前市場預計聯準會（Fed）9月降息的可能性為98%。

本週稍早Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表示，最近的通膨數據在一定程度上增強市場信心，即物價上漲的步伐正在以可持續的方式回歸央行的目標。

Gabelli Gold Fund投資組合副經理曼西尼（Chris Mancini）表示，若ETF隨著利率下降而增持黃金，那金價應該會大幅上漲。他說：「如果經濟疲軟導致政府採取刺激措施，尤其是基礎設施建設，那麼黃金和工業金屬都會同時上漲。」

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