全球關注！英媒：台灣長年當晶片霸主 沒理由輕言放棄

美國前總統川普週二（16日）表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，讓台灣半導體成為了關注焦點。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普週二（16日）表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，讓台灣半導體成為了關注焦點，國內外各大媒體不斷報導。英國《衛報》對此報導，雖然川普指責台灣「奪走」美國晶片產業，但台灣幾十年來一直處於這行業的領頭者，對全球供應鏈至關重要，半導體未來的發展可能就代表台灣的未來，而半導體產業是台灣國家安全的重要命脈，沒有理由輕言放棄。

川普16日接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，針對美國是否會在中國入侵時保衛台灣，川普稱台灣搶走所有晶片生意，美國宛如保險公司，卻一無所獲，他還聲稱「台灣應該要付費」。

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《衛報》指出，川普這番說法被台灣某些人士比喻成如同黑幫索討保護費。雖然他的說法幾乎沒有任何證據支持，但不可否認的是，台灣確實主導了全球晶片業最尖端部分幾乎100%的市場。

台灣生產全球約90%的最先進半導體，主要都是來自台積電（2330）製造，而台積電又是全球最大晶片代工廠，也是蘋果（Apple）、輝達（NNIDIA）的主要供應商。

華府智庫蘭德公司政治學家郭泓均（Raymond Kuo）表示：「台灣單純就是在競爭中贏過了其他國家。」

文章表示，像台積電這類製造商，透過專注於研發和提升效率來贏得市場，設法比對手在更小的晶片上塞入更多電晶體。而台灣勞工的教育水準高，且在一個薪資相對生活成本偏低的社會來說，半導體工作的薪水很高，但也特別操勞。

文章說，台灣的勞動保護法遠弱於美國和其他國家，對台灣人來說，在台積電或類似公司工作，被視為一份有聲望且前途光明的工作。

郭泓均表示：「（台灣公司）可以讓碩博士每天輪班三班來運作晶圓廠。當地也有為了支持晶片製造商而建立的二級產業生態系。」

國科會常務副主委蘇振綱日前表示，台灣已經花了30、40年培育這個產業，因此「不可能取代，也很難複製」。

《衛報》指出，雖然其他國家已試圖趕上，但眾多報告卻顯示，差距實際上是在擴大。新冠肺炎期間，全球爆發晶片短缺危機後，許多國家嘗試分散晶片來源，主要是透過讓台灣公司到海外設廠，但卻並未取得太大成功。

以美國來說，在美國獎勵措施下，台灣將部分晶片生產移到美國，包括斥資650億美元在美國亞利桑那州建設三座工廠。但來自亞利桑那州工廠內部的報導已揭露美國在複製台灣模式上的挑戰，包括在對勞工權利和勞工要求上的態度不同。

台積電創辦人暨前董事長張忠謀曾說，美國設廠的成本將遠高出許多，並形容這是一項「昂貴、浪費的徒勞行為」。

報導表示，台灣在一個實質為全世界提供動力的零件上的主導地位上，引發了人們對全球供應鏈脆弱性的一些擔憂，尤其是若中國未來某一天宣布入侵或攻擊。

郭泓均說：「我能想像北京用對這些生產設施的控制來強迫其他國家接受其征服。半導體將成為北京用於對其他國家進行經濟或政治威脅的另一個槓桿點。」

對台灣從國安角度來說，擁有主導地位是件好事。地緣政治觀察家常將台灣的半導體產業稱為「矽盾」，以激勵國際社會保護台灣不受北京掌控。

而這次針對川普言論，台灣官員強調了牢固的台美關係和在晶片領域的廣泛國際合作（台灣有多家外國晶片公司），但也表示希望將研發留在本土，並繼續保有行業霸權。

郭泓均說：「多元化意味著其他國家保衛台灣的理由減少。當你可以輕易換到其他供應商時，為什麼還要保衛台灣呢？」

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