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230萬存款All In台積電慘見23萬蒸發！他看「綠油油」超崩潰：怎麼辦

2024/07/20 09:25

台積電19日收盤跌3.48%、收970元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）本月4開盤衝上千元大關，近日一度站上新台幣1080元，引來不少股民跟風上車，不過16日因美國前總統川普一席話，全球股市受到波及，就連台股也無法倖免，連3個交易日走跌，台積電19日收盤跌3.48%、收970元。對此一名網友曬出他的即時損益哀號，自己把230萬存款All In台積電，結果股價現在跌到千元以下，報酬率變「-10.27%」，損失22萬8936元，令他崩潰急問「股市賠23萬了怎麼辦？」。

原PO在PTT上表示，股市賠了23萬怎麼辦？他指出，自己之前把230萬元的全部存款拿去買台積電，結果現在跌10%，他的23萬也蒸發了。

根據原PO貼出的損益圖可見，原PO買的台積電目前報酬率–10.27%，損失了22萬8936元。他說他目前想到的方法只有放著，「希望到我死前有機會解套，大家還有其他方法嗎？有沒有該怎麼辦的八卦？」

此貼文一出引起不少討論，「你是不是全買在1000元以上…」、「外資都跑光了你還不跑嗎」、「我的買房頭期款，變成車子頭期款了」、「600叫你進場...現在笑的就是你」。

不過也有網友安慰他表示，「刪掉app，10年再回來看」「一張不賣奇蹟自來」、「10%而已，幾天就回來了」、「放1年以上，你會笑出來」、「時間會解決一切」、「攤平啊，台積電上看1500元」。

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