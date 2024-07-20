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電腦大當機衝擊民航業 達美聯合等恢復部分營運

2024/07/20 04:36

〔中央社〕與資訊科技（IT）供應商相關的技術問題迫使多家航空業者停飛後，達美航空（Delta Air）和聯合航空（United Airlines）等美國主要航空業者正恢復部分營運。

路透社報導，由於全球性電腦系統當機，打亂航空公司飛行時間表並影響數千名乘客，民航業者正努力全面恢復營運，但預計今天仍將出現班機延誤和取消情形。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間今天下午1時23分，全美共2200多航班取消，將近7000航班延誤。

達美和聯航指出，他們正致力恢復部分營運，但預期還會有更多航班延誤和取消。

聯航聲明指出，電腦大當機影響許多個別系統，包括計算飛機重量、乘客報到和呼叫中心的電話系統服務等。

航空貨運商聯邦快遞公司（FedEx）表示，其整個網絡面臨嚴重中斷，優比速公司（United Parcel Service）也稱可能延誤遞送。

微軟公司（Microsoft）和網路安全公司CrowdStrike今天出現技術問題，除影響民航業，也對全球銀行、健康照護等領域造成衝擊。1130720

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