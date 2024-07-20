測試設備商愛德萬：AI測試需求旺 設備交期拉長半年以上

愛德萬測試（Advantest）台灣區董事長暨總經理吳萬錕。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）台灣區董事長暨總經理吳萬錕昨指出，受惠AI晶片投產台灣先進製程暢旺，帶動先進測試需求也旺，該公司接獲高階測試設備訂單熱絡，目前訂單交期至少半年以上，比正常交期2至3個月大為拉長，預估最快今年底才能緩解。

半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）深耕台灣半導體市場，在台設立子公司台灣愛德萬長達34年之久，台灣愛德萬原在承租湖口一處透天厝當辦公場所，上個月搬遷到竹北台元科技園區新大樓，定位為台灣愛德萬總部。

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台灣愛德萬新總部承租二個樓層共約近2500坪，花了半年時間裝修，空間規劃訓練教室、員工辦公空間、桌撞球、高爾夫球果嶺推桿練習場等休閒空間，估整體設施斥資2億元，還承租上百個車位，租約至少長達10年。

吳萬錕表示，台元科技園區發展已臻成熟，區內有很多廠商也是愛德萬的客戶，搬遷到台元科技園區，對員工就近支援非常方便。目前台灣愛德萬員工數約有400多位，將會隨著客戶擴產需求，持續招募工程、研發與業務等專才。

台灣愛德萬搬遷到台元科技園區，新大樓空間規劃訓練教室、員工彈性辦公空間、桌撞球、高爾夫球果嶺推桿練習場等休閒設施，讓員工擁有現代化上班環境之外，還能紓解工作壓力。（記者洪友芳攝）

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