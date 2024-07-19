被中國經濟拖累 港股下市規模罕見超越上市

中國經濟低迷拖累香港，今年以來香港上市企業的下市交易規模超越IPO。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本經濟新聞報導，中國持續低迷的經濟與每下愈況的股價，衝擊在香港上市的企業，Dealogic數據顯示，截至6月底，有14家在港上市公司宣布今年上半年將下市，已完成相關流程的交易規模85億美元，遠高於同時期30家企業首度公開募股（IPO）集資17億美元的規模。上一次出現該局面是2020年疫情流行期。

報導說，這些公司包含中國、香港企業，以及法國頂級保養品牌歐舒丹（L'Occitane）。交易顧問說，他們收到來自銀行家與投資人有關公司私有化的更多詢問。國際律師事務所霍金路偉（Hogan Lovells）大中華區私募股權主管湯師淳說，「過去18個月，我們香港辦事處經手許多私有化協議，相關業務飆升」。

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Dealogic數據顯示，今年上半年8家在港上市企業私有化交易金額達38億美元，為去年同期下市交易總額近45％。其他下市形式包括企業被政府機構收購，或者企業因公司重組目的被收購。

湯師淳說，公司私有化時，必須客觀揭露公司資訊，「客觀而言，中國大環境正在調整。你在一個國際交易所上市，就是向全球所有流動性顯露。然而基本上你的業務在中國，股價的表現實際上取決於中國市場的業務是否進展良好」。

報導說，中國大環境的調整，像港商建溢集團這樣的公司感受最深，該集團原本生產玩具，之後涉足中國房地產與製造業，生產與銷售機器人電子產品、醫療健康用品等。6月底最新財報顯示，截至3月的過去1年，其中國業務出現紀錄性虧損。

4月18日該集團宣布達成1400萬美元私有化交易，當日集團股價大漲至0.67港元。建溢指出，交易流動性低迷，每日成交量僅為過去兩年流通股的0.04792%，每股淨資產較1年前大幅折價72.8%至87.2%之間，這是其接受私有化要約的兩個理由。

第3個理由是疲軟的業務。該公司年度財報說，公司前景不佳，「在一個持續惡化的總體經濟環境下」不可能期待快速復甦。

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