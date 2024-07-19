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川拜雙煞 台積電1周蒸發700億美元、美科技股少9000億美元

2024/07/19 22:02

美國總統候選人川普發表對台灣收取國防費用言論，讓台積電股價一周蒸發超過700億美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統候選人川普發表對台灣收取國防費用言論，加上拜登有意嚴格對中國限制出口，造成全球股市重挫，台積電在台灣和美國股價一周蒸發超過700億美元；美國科技股蒸發9000億美元；亞洲科技股損失近1000億美元。

由於對台灣安全的擔憂，以及晶片股更大規模的拋售，台積電在台北上市的股票本週市值損失超過700億美元。直到週二，台積電的股價一直在上漲，上週創下1080台幣的歷史新高。

然而，週三，川普發表激烈言論，指責台灣竊取美國晶片業務，引發台積電股價大幅下跌。川普表示，台灣「應該向美國支付國防費用」。台積電股價本週收盤較週二高點下跌8.5%。與此同時，台積電的美國存託憑證 （ADR） 週三下跌近8%，市值蒸發770億美元。

台積電被視為晶片產業的領頭羊，也是蘋果和輝達的主要供應商。鑑於這家晶片製造商對全球科技供應鏈的巨大重要性，川普的言論全面打壓晶片股。

週三以來，美國科技股因美國可能收緊對中國晶片的限製而加劇，迄今已使美國科技股蒸發了9000億美元。亞洲的晶片股也處於緊張狀態，週四損失了近1000億美元。

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