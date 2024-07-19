榴槤控福音！越南貓山王榴槤價格腰斬

越南貓山王榴槤價格大跌。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於越南農民開始種植貓山王榴槤，造成價格持續下跌，過去一年跌掉5成，目前越南貓山王榴槤產地價每公斤約 8 萬越南盾（約台幣104元）。

越南快訊報導，貓山王榴槤是馬來西亞品種，被譽為最好吃的榴槤，價格偏高。近年來，隨著越南農民開始種植，貓山王榴槤價格逐步下跌。

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越南多樂省的農民 Mai 種了 100棵貓山王榴槤，產量大約是越南 RI6 品種和泰國品種金枕頭的5分之1。最近，她以每公斤 8 萬越南盾的價格出售貓山王榴槤，較一年前大跌 46%，而金枕頭則上漲 19%。

在零售市場，貓山王榴槤的售價為每公斤15萬至18萬越南盾，也比去年下跌一半左右。

隨著貓山王價格崩跌，中部高地和湄公河三角洲的許多農民在遭受數十億盾損失後，正在考慮完全放棄貓山王榴槤。

越南多樂省農業和農村發展部副部長武德康（Vu Duc Con，音譯）表示，貓山王榴槤最好在第十年收穫，而越南農民則在第四年到第七年之間出售，很難保證出口品質。貿易商Thanh也說，越南種植的金枕頭榴槤品質比貓山王更高，受到出口商的青睞。

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