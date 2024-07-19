川普對台情緒勒索、自打七傷拳 晶片戰爭作者早警告

晶片產業正經歷重大變革，人工智慧晶片快速發展，在地緣政治緊張下，人們對半導體供應鏈脆弱性擔憂也日益加劇。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普日前針對半導體議題，稱台灣應向美國支付國防費用，補償美國對台灣的保護，不僅引發台灣的擔憂，負面影響力也反映在蘋果、輝達、台積電等股票暴跌。美台若不同舟共濟，美國經濟受創也會很大，川普若真的對台收取保護費，無異是自打七傷拳。

面對中國的威脅，台灣半導體安全不僅攸關全球供應鏈，也牽動美國經濟，川普對台灣的情緒勒索顯得粗糙。正如《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》一書的作者米勒（Chris Miller）提到，如果中國入侵台灣，「這對美國經濟將是災難性的」；「這是黑暗的，而且風險很高」。

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晶片產業正經歷重大變革，人工智慧晶片快速發展，人們對半導體供應鏈脆弱性的擔憂日益加劇，因為台積電處於兩岸不穩定地緣政治地位處境。米勒曾在接受Business Insider採訪時表示，他對國際局勢及如果中國入侵台灣對人工智慧進步的潛在影響擔憂。他強調，台灣海峽的任何衝突都可能導致台積電迅速關閉，擾亂半導體供應鏈。

米勒不認為中共發動攻擊的「可能性較小」，以烏克蘭和中東衝突等國際局勢來看，中國可能認為採取武力可以逃脫國際懲罰，因為美國對中國牽制地策略似乎「捉襟見肘」。

米勒稱：「這場爭端若以潛在的災難性方式發生，牽涉到美國經濟的各個層面，這可是沒有一線的希望，而這就是現實。天很黑，而且風險很高」。

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