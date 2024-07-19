Q1全國住宅價格指數漲3.4％ 內政部緊盯房市

內政部發布今年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（19）日發布今年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.4%；首季全國建物買賣登記8萬1013戶，較去年同季年增26%，住宅價格指數更年漲9.29%。受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增，內政部除再次呼籲業者自律外，也會持續緊盯房市交易，防止違規交易影響房價與交易秩序。

內政部說明，第一季因國內外景氣復甦，國內持續投資建設，經濟成長率年增6.56%，股市持續上漲；加上市場資金充裕，房貸利率仍處於相對低檔，帶動自住置產購屋需求。

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內政部指出，首季全國建物買賣登記8萬1013戶，較去年同季年增26%，住宅價格指數年漲9.29%，受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。

觀察6都住宅價格指數，首季也都呈現上漲情形。其中以桃園市較上季上漲3.99%最多，台南市上漲3.94%次之，新北市、台中市及高雄市分別上漲3.02%、2.83%、2.49%，台北市上漲1.72%，漲幅為6都最小。

內政部表示，自去年第3季起因受經濟景氣復甦成長等基本面因素帶動，造成整體房市交易量價持續升溫上漲，內政部密切關注此波房市變動情形，並緊盯市場交易，絕不會坐視違規交易不當影響房價及房市交易秩序。

內政部也說，政府除在今年5月已發動第8波預售屋聯合稽查外，並與地方政府合作針對異常建案立即稽查。近期桃園市政府對於稽查違規的建案，就依平均地權條例規定裁罰2520萬元。

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