晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Q1全國住宅價格指數漲3.4％ 內政部緊盯房市

2024/07/19 19:36

內政部發布今年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（19）日發布今年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.4%；首季全國建物買賣登記8萬1013戶，較去年同季年增26%，住宅價格指數更年漲9.29%。受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增，內政部除再次呼籲業者自律外，也會持續緊盯房市交易，防止違規交易影響房價與交易秩序。

內政部說明，第一季因國內外景氣復甦，國內持續投資建設，經濟成長率年增6.56%，股市持續上漲；加上市場資金充裕，房貸利率仍處於相對低檔，帶動自住置產購屋需求。

內政部指出，首季全國建物買賣登記8萬1013戶，較去年同季年增26%，住宅價格指數年漲9.29%，受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。

觀察6都住宅價格指數，首季也都呈現上漲情形。其中以桃園市較上季上漲3.99%最多，台南市上漲3.94%次之，新北市、台中市及高雄市分別上漲3.02%、2.83%、2.49%，台北市上漲1.72%，漲幅為6都最小。

內政部表示，自去年第3季起因受經濟景氣復甦成長等基本面因素帶動，造成整體房市交易量價持續升溫上漲，內政部密切關注此波房市變動情形，並緊盯市場交易，絕不會坐視違規交易不當影響房價及房市交易秩序。

內政部也說，政府除在今年5月已發動第8波預售屋聯合稽查外，並與地方政府合作針對異常建案立即稽查。近期桃園市政府對於稽查違規的建案，就依平均地權條例規定裁罰2520萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財