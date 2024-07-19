今年Q1全國房貸負擔率增1.64％ 內政部：受景氣成長因素影響

今年Q1全國房貸負擔率上升。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（19）日發布今年第1季全國房貸負擔率為44.30%，較上季上升1.64%，與去年同季相較上升3.11%。內政部表示，第一季因受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增，因中位數住宅價格上漲，造成負擔率上升，對於近年房價上漲造成購屋負擔加重情形，政府透過推動及優化新青安房貸措施，截至今年5月底已協助5萬多個無自有住宅的家庭購屋。

內政部說明，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。全國中位數住宅價格較上季上漲4.03%（由918萬元升至955萬元），使負擔率上升1.72%，而中位數家戶可支配所得略為增加0.23%（由92.08萬元增加至92.29萬元），使負擔率下降0.09%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率升至2.079%，使負擔率上升0.02%。經綜合計算，第一季負擔率較上季上升約1.64 %。

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觀察第一季6都房貸負擔率，以桃園市、高雄市、台中市較上季上升2.70%、2.57%、2.52%升幅較大；台北市、台南市、新北市則分別上升1.60%、1.29%及1.17%；在6都以外縣市，基隆市房貸負擔率維持低於3成，民眾房貸負擔較輕；新竹縣（44.24%）、南投縣（42.17%）的房貸負擔較重，其他縣市房貸負擔率則皆介於3成至4成之間。

內政部提及，對於近年房價上漲造成民眾購屋負擔加重情形，政府自去年8月推動新青安貸款，透過提供利息補貼等方式來減輕無自有住宅家庭的購屋貸款負擔；今年6月更進一步提出相關優化措施，防止人頭戶、轉租或投資客炒房等情事，讓政府的財政資源能更有效的利用。

今年第一季6都房貸負擔率概況。（內政部提供）

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