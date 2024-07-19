美出口限制引拋售 美媒推薦台積電等3檔值得買

美國正尋求實施更嚴格的出口限制，阻止中國獲得先進晶片技術，半導體股票最近遭到拋售。股票投資The Motley Fool推薦包括台積電等值得買進的3檔股票。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國正尋求實施更嚴格的出口限制，阻止中國獲得先進晶片技術，半導體股票最近遭到拋售；而隨著前總統川普表示台灣應該為自己的軍事防禦買單，投資者的擔憂進一步加劇。雖然這些新聞增加科技股的風險，但隨著人工智慧（AI）晶片的蓬勃發展，科技產業公司在不向中國出口先進晶片或設備的情況下，還有很長發展道路。股票投資網站The Motley Fool推薦科技股遭拋售後，值得考慮買進的3檔股票。

首先是輝達，它是迄今為止人工智慧熱潮的最大受益者，任何拋售目前看起來都是買入機會。該公司的圖形處理單元（GPU）被用於建立支援人工智慧應用程式的基礎設施，因此銷售額猛增。同時，分析師認為，輝達最新Blackwell架構的晶片的需求是無法滿足市場。

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隨著輝達推動創新，其統一運算設備架構（CUDA）軟體平台已成為開發人員學習程式設計的主力，輝達在GPU領域的主導市場地位似乎幾乎沒有受到威脅。如果AI仍處於早期階段並且基礎設施建設仍繼續，那麼輝達仍然有很大的成長空間。

第2檔股票是台積電，它是全球領先的半導體合約製造商。雖然圍繞台灣安全的問題可能對該公司產生直接影響，但考慮到台積電全球地位的重要性，在任何衝突中保護台灣，其實都是符合美國及其盟友的最佳利益，否則將面臨全球災難性的破壞。

同時，台積電也是人工智慧晶片競賽的一大受益者，因為它支援輝達及其競爭對手生產其晶片。該公司正在建立自己的產能，並表示可能會提高價格。由於目前供不應求，尤其是更先進的3奈米和5奈米技術，台積電已做好準備，能夠在未來充分利用人工智慧需求浪潮。同時，它也在進軍2奈米技術。台積電的交易價格在最近的拋售之後，定價看起來頗具吸引力。因此，現在看起來是購買該股票的好機會。

第3檔股票是安謀（Arm Holdings），它是中央處理器單元（CPU）的領導者，中央處理器單元在執行功能時充當電腦的大腦。與輝達不同的是，安謀不銷售晶片，而是將其技術授權給其他基於其架構設計晶片的半導體公司。安謀在智慧型手機市場佔據主導市占，幾乎所有智慧型手機都由採用其技術的晶片提供動力。

安謀也將目光投向其他市場，該公司正在大力進軍個人電腦（PC）市場，目標是在未來5年內將其應用到50%、或更多的新型Windows PC 。據報導，該公司還計劃建立一個人工智慧晶片部門，以幫助擁有該公司90%股份的軟銀集團使用其晶片建立資料中心業務。

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