迎中元節商機 家樂福、愛買普度人氣商品買1送1

迎中元節拜拜商機，家樂福大手筆端出百大人氣商品買1送1、2件省更多、第2件8折等促銷優惠，預期帶動業績兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎中元節拜拜商機，家樂福大手筆端出百大人氣商品買1送1、2件省更多、第2件8折等促銷優惠，預期帶動業績兩位數成長。

家樂福表示，中元節是年度僅次於農曆新年的第2大購物潮，受景氣與上半年地震等災情影響，預估今年中元拜拜風潮更勝以往。

請繼續往下閱讀...

中元節檔期也是下半年消費指標節日，家樂福提前佈局，B2B（企業對企業）大宗採購預先進場開放接洽。6月提前推出量販門市與線上購物，依據需求多種規格普度箱（含寵物商品），從388元、599元、799元，一直到999元，各種價位的多元組合供民眾挑選，並引領中元補財庫好時機，這次也與金山財神廟聯名合作推出「甲辰年普度祈福禮盒」，全台限量3000組，滿足中元普度年輕化採購趨勢。

家樂福寵粉，中元節期間只要在全台家樂福量販/超市/線上購物進行一次消費，就有機會抽中100萬點紅利點數，相當於價值3333元現金抵用。

迎中元節硬仗，愛買量販店今年祭出「全館限時9折回饋」、「中元特規大包裝銅板價」、「白沙屯代辦普度箱及免動腦的普度組合」及「190款買1送1」應戰，力拼中元檔期業績較去年成長2成以上。

愛買量販首波中元檔期推出限定4日「會員滿額享9折」活動，搭配量販獨家與8大銀行聯合回饋，累加單筆最高享有500元的現金回饋。

愛買量販HAPPY GO會員獨享7/21（日）、7/28（日） 、8/3（六）和8/4（日）單筆滿2000元享9折抵用現金券回饋，滿2100元回饋210元，滿2200元回饋220元，單筆最高回饋300元抵用現金券。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法