微軟全球大當機兇手！CrowdStrike股價一洩千里

美國網路安全公司CrowdStrike發出聲明表示，是公司的更新出狀況，才會造成微軟系統全球大當機事件。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟系統突然無預警大當機，系統當機涉及網路安全巨頭CrowdStrike的防毒軟件更新，造成CrowdStrike週五（19日）股價在盤前狂洩，暴跌超過20%，微軟也同步走跌，盤前下挫逾2%。

綜合外媒報導，微軟大當機除了波及個人用戶外，全球多地航空、銀行、媒體等機構均受影響，連倫敦證券交易所的RNS（監管新聞服務）平台也癱瘓。

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台灣也傳出災情，桃機公司指出，全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航，已改採人工劃位方式進行報到作業；達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛。台大醫院及榮總部分系統則短暫受到牽連。

這起大當機元兇指向CrowdStrike防毒管理軟件更新，CrowdStrike發出聲明表示，是公司的更新出狀況，才會造成這次事件。資料顯示，CrowdStrike是一間網絡安全公司，成立於2011，總部位於美國加州Sunnyvale，提供網絡安全解決方案，包括端點保護、偵測和回應、威脅情報、事件回應、Windows安全功能以及安全性更新和修補程式。

網路安全專家表示，CrowdStrike 的更新問題直接影響世界各地的 Windows 系統，筆記型電腦也顯示藍色當機畫面。

這起當機事故造成CrowdStrike及微軟股價重挫，CrowdStrike週五盤前一度暴跌20%，微軟也下挫2%。

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