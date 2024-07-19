鴻海宣布旗下鴻穎創新通訊專利 7.8億元售予夏普

鴻海與日本夏普今天同步宣布無形資產交易案。（歐新社，資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）與日本夏普今天同步宣布無形資產交易案，鴻海全資子公司鴻穎創新（FG Innovation IP Co. Ltd.）以2400萬美元（約新台幣7.8億元）的價格，將4G/5G SEP2等電信通訊專利售予日本夏普，對此，日本夏普表示，此交易案將有利於日後管理營運資源，提升獲利表現。

鴻海表示，旗下鴻穎創新出售專利的目的在於活化資產，落實技術研發成果，而夏普方面則指出，本公司向來致力於提供領先業界的移動設備，並在過去20多年中積極進行W-CDMA、LTE、LTE-Advanced和5G等無線通信技術與網絡的研發和專利申請，目前在全球50多個國家擁有超過6000項關鍵專利，並將其作為重要的經營資源來加以利用。

請繼續往下閱讀...

夏普指出，此次決定取得鴻穎創新所持有的4G/5G SEPs等通信相關專利，是為了加強經營資源，尤其是透過專利增強收入的能力，同時降低營運成本，強化無線通信技術，以及與網路相關的基礎技術標準專利，是創造新市場、確保業務優勢的重要經營策略工具之一，未來將藉由本專利加速智慧財產權能量。

日本夏普於6月27日宣布為深化與鴻海之間的中長期合作，決定由鴻海董事長劉揚偉出任夏普會長一職，雙方認為此舉將有利於鴻海加快夏普轉型腳步，打造值得信賴的「日本夏普」品牌，夏普將在鴻海的支援下，在人、車、家、辦公室等智慧產品方面，皆將融入鴻海3大產業、3大核心技術的3+3策略，共同鎖定AI革命性新機遇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法