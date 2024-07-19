太陽光電公會理事長廖禎松：全部綠電供應半導體 可滿足7成需求

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）成立15年，在台中烏日舉辦會員大會。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中華民國太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）成立15年，中午在烏日舉辦會員大會，理事長廖禎松主持、全台超過60家業者聚會討論光電議題，廖禎松強調，太陽光電是台灣發展再生能源主力，而去年半導體產業總用電量380億度電，若全部綠電供應可滿足70.29%用電需求，在台積電及NVIDIA相繼擴廠後，預估供電需求將持續攀升。

全台太陽光電業者今天在高鐵台中站附近、臻愛花園飯店聚會，經濟部能源署翁主任秘翁素真到場與PVGSA榮譽理事長鄭博文等上百業者座談，EPC（統包）、維運、設備商、融資及投資商認為，台灣發展再生能源以太陽光電佔比最大，2050年要邁向淨零碳排，角色吃重，而使用綠電是企業淨零減碳捷徑，未來加入太陽光電建置企業可望大幅增加。

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廖禎松強調，去年（2023）全台半導體產業總用電量380億度電，佔全國用電16.31%，再生能源發電量為268.71億度電，若綠電全部產出之電力提供予半導體產業，可供給高達70.29%之用電量，而台積電擴大在台資本支出、NVIDIA（輝達）於高雄設置AI運算中心後，預估產業用電將持續攀升。

PVGSA主委許俊吉接續表示，賴總統上任後提出淨零轉型五大策略，全面進行能源轉型以對應AI智慧、電動車產業發展及ESG永續發展趨勢，以半導體產業用電量現況來看，再生能源發電量267.09億度電，若全部綠電供應半導體產業，將對中小企業及其他產業造成排擠，發生短缺情形。

業者認為，立法院去年修正通過「再生能源發展條例」，未來新增建或改建建築物達一定規模，必須設置太陽光電發電設備，有環保團體提出台中等六都，用電占全台七成，在都市建物中普及光電是「用電責任」妥善分配關鍵，未來加入太陽光電建置行列企業會大幅增加。

PVGSA在烏日舉辦會員大會，全台超過60家業者聚會討論太陽能光電議題。（記者黃旭磊攝）

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