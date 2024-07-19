日鼎投控辦現增9億元 日勝生全數認購

日鼎投控將辦理現增9億元，母公司日勝生全數認購。（日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕積極擴大循環經濟事業的營建股日勝生（2547），旗下100%持有日鼎投控（股）公司規劃發行新股9380張，將以日鼎投控今年首季底的自結報表每股淨值95.66元為發行價格，增資總金額約9億元，由日勝生全數認購。待增資完成後，日鼎投控實收資本額將為8.76億元。

日勝生與子公司日鼎水務、寶鼎再生水建設桃園水資源回收循環與再生系統，投資金額將超過145億元。依據桃園市水務局統計污水下水道系統執行狀況，公共污水下水道接管戶在2023年達23.29萬戶，推升桃園公共污水下水道普及率至25.84%，日鼎水務用戶接管戶數達14.4萬戶，貢獻桃園公共污水下水道用戶接管61.2%。

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日鼎水務所執行桃園污水下水道系統35年BOT計畫，目前每日可處理10萬噸污水量 （每年可處理3650萬噸民生廢水），其中每日3.1萬噸 （每年1131.3萬噸） 使用MBR薄膜處理系統生成高品質回收水，約占桃園市所供應循環利用之放流水比率達15.5%，可供工業與農業使用，有效提高水資源利用效率。日鼎水務已啟動第三期擴廠計畫，預計2025年底完成。此水資源循環利用模式，不僅能有效節約用水，還能降低能耗，對環境保護具有重要意義。

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