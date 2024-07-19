熱門概念股》固態電池

固態電池是一種新型態的電池技術，相較傳統的液態鋰電池更安全、電池壽命更長。（路透資料照）

固態電池是什麼？

全球暖化下，能源轉型需求大幅成長，也讓市場加倍關注下一代電能儲存技術的關注。目前，鋰離子電池被廣泛使用，然而，受到原料可得性、相對成本高以及安全問題的困擾，促使各大廠開始推動新的解決方案，投入固態電池技術的研發與生產，以實現低成本、高性能和高安全性。

固態電池是一種新型態的電池技術，被視為是電池技術的「聖杯」，傳統的液態鋰電池，透過液態電解質在正、負極之間傳導，如果充電速度過快，容易因高溫產生「枝晶」，引發短路起火。而次世代電池改用固態電解質，大大降低了起火的風險。

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正因為固態電池安全性更高，因此正負極可以選用能量密度更高的材料，對於電動車而言，這是續航力以及電池壽命的關鍵。固態電池也被認為有更長的循環壽命，這代表他們可以承受更多次的充電、放電循環，電池性能也不會出現明顯的退化。

雖然固態電池的技術還算不成熟，但以有不少公司看準固態電池技術前景、市場趨勢而加碼投資，催生「固態電池概念股」。

相關個股

1.康普（4739）收盤價67.3元 週漲幅-4.81％

康普暨天弘化學董事長何基丞先前表示，今年展望審慎樂觀，觀察去年電動車電池材料市場，受到國際政治與經濟的影響、削價競爭普遍，重要金屬原料報價更下跌6至7成，不過今年原料已有止跌回穩趨勢，加上近期半導體產業提升電子級硫酸需求，對今年集團營運持正向期待。

何基丞指出，綜觀全球電動車大趨勢不變，但在國際政治與經濟的角力下，電池關鍵材料供應鏈面臨重整，重整過程中，供應商的產能、交期與品質仍是國際大廠選擇合作的關鍵因素，康普集團布局專業分工，積極擴產並完成相關認證，正在與多家國際車廠洽談合作。

2.美琪瑪（4721）收盤價76.9元 週漲幅-4％

美琪瑪董事長嚴隆財日前接受媒體採訪時指出，全球電動車市場每年以2-3成的速度成長，帶動電池材料業務需求擴大，美琪瑪更創下連續31年沒有虧損的成績。

隨著地緣緊張局勢升溫，電池關鍵原料技術成為各國積極備戰的重點，市場推動去中化的同時，台廠有望因此受惠，美琪瑪就是其中之一，不過嚴隆財表示，不管有沒有受到中國廠商的威脅，業績都穩定的增長，反倒是，鎳、鈷金屬價格的波動，容易衝擊到獲利的表現。

3.中碳（1723）收盤價101元 週漲幅-1.46％

中碳總經理方明達指出，中碳已經在去年完成工業局有關電動大巴電池負極材料開發計劃、化合物半導體用高純碳粉與等方性石墨塊材開發計劃，並已開發符合6吋與8吋SiC長晶用坩堝，國內有幾家指標性客戶，正在測試中，6吋SiC長晶用坩堝，並已獲得認證，希望近期會有成果。

中碳目前的碳材石墨化產能約每年2000噸，二期的規劃產能約4000噸，因此，在二期產能逐步開出之後，最大產能將可達到6000噸，除了少部份作為煉鋼用的石墨電極加工，大多數提供鋰電池負極材料，應用在動力電池產業、以及儲能產業，助攻中碳在相關應用的市佔，有望帶動Q2開始的整體營運。

4.榮炭（6555）收盤價24.95元 週漲幅30.97％

榮炭專注於鋰電池負極材料研發和製造，擁有多項石墨製備類國家級發明專利，並得到台灣、美國、中國50多項專利。榮炭指出，一般鋰電池主要有四種材料，分別是正極材料、負極材料、電解液及隔離膜，其中石墨就是負極材料的主要成分，而鋰電池的材料又可區分為天然石墨、人造石墨及碳微球，在台灣生產負極材料的廠商中，榮炭是唯一三種材料都生產、產線最完整的公司。

榮炭也在2021年與鴻海（2317）合作，擔任電動巴士電池供應鏈要角，負責負責高性價比的人造石墨，進一步合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。

5.明基材（8215）收盤價32.85元 週漲幅-4.78％

明基材則是由偏光片材料起家，2010年轉型加入電池隔離膜研發，搭上電動車熱潮，不只供應中國電池芯廠，也打進日本市場，並採用「乾式製程」生產隔離膜，結構中的聚乙烯融點較低，當電池溫度升高時，聚乙烯會融化塞住孔隙，停止發電，安全性較高。

明基材6月合併營收17.26億元，月增20.82％、年增7.77％；上半年累計營收達91.82億元，年增5.52％。明基材董事長陳建志今年稍早稍早指出，目前車用相關營收佔比還不大，不過基期低、今年營收成長率高，未來幾年都會看到顯著的成長。

6.立凱（5227）收盤價35.5元 週漲幅-4.95％

立凱是全球歷史最久的磷酸鋰鐵（LFP）電池材料商，成立於2005年，多年來專注鋰電池正極材料，是中國以外少數擁有完整LFP鋰電池材料製造技術與專利公司，全球擁有150項獨家專利，客戶遍布歐洲、美國、日本、南韓。

儘管立凱擁有堅強的技術實力，但是在中國官方大力補助電動車零組件等產業下，讓立凱長年面臨虧損。不過，隨著歐美試圖結束中國在電動車產業鏈的主導地位，立凱迎來新的機遇。立凱表示，目前已陸續減少對中客戶供貨LFP材料及僅對主要客戶供貨，有助立凱電虧損縮減，帶動2024年毛利率提升。法人也預估，立凱今年虧損將大幅收斂，2025年朝損益兩平甚至轉盈邁進。

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