名師解盤》蔡明翰：短空長多 待美科技股有效止穩再進場

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（資料照）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰



在川普保護費言論之後，科技類股出現比較弱勢表現，雖然美國科技類股昨晚跌深後止穩，費半終場翻紅，但台積電法說會過後，內容優於市場預期，台積電股價仍呈現開低震盪走低，台積電走弱情況下，加權指數也持續走低，大盤終場下跌529點，收22869點，指數直接跌破月線呈現長黑K棒，比較好的現象是成交量能並沒有顯著擴增，顯示短線確實修正，但恐慌氣氛仍在可控範圍之中，盤面結構可以看到，連續性下跌之後，中小型族群或非電族群呈現轉弱現象。

在台積電資本支出下限意外上修的情況下，今天設備族群出現強勁反彈，其他族群都呈現紛紛轉弱，還是指數的沉重壓力，就市場氛圍來看，確實轉為比較疲弱格局，上週美國科技類股開始轉弱，資金回到綜合指數，尤其是道瓊，快速補漲，包含美國中小型族群羅素2000，從上週也快速補漲，短短一週就上漲近10%，所以資金快速流向落後族群，導致AI族群表現比較疲弱，但市場關注現象還是要回歸基本面，下週開始，美股財報即將進入科技類股，包含Google還有相關微軟，都即將在下週公布相關財報，寄望美國科技類股財報跟優異展望，能夠給予科技類股有效止穩，並強勁的反彈。

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否則在台積電來講，法說利多情況下，仍沒辦法有效止穩，短線指數會有持續震盪走低可能，尤其是台積電ADR已經快速修正到季線，如果對比加權指數，目前距離季線還有近千點，所以短時間，台積電ADR持續回測季線，後續對於指數的壓力短線持續升溫，建議投資人短線還沒有止穩之前，操作上可能先保守應對，等到美國科技類股能夠有效止穩，後續台積電ADR再回到台股身上，認為外資才會轉向比較偏多格局。

但提醒投資人，短線技術面籌碼面偏空，長線基本面仍維持優異表現，下半年半導體族群在AI需求強勁之下，看法仍相對樂觀，認為整個獲利面逐季轉佳，加上9月FED即將降息，市場資金仍維持比較寬鬆格局不變，短空長多的情況下，建議投資人可以持續觀察，等待美國科技類股能夠有效止穩後，都可以持續進場。

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