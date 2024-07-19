英特爾CPU崩潰雪上加霜 故障率100％蔓延、筆電也傳災情

英特爾遭指控旗艦款CPU故障率高達近100%之後，最新報告又指出，英特爾筆記型電腦CPU也遇到了類似故障當機的問題。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾日前遭指控旗艦款CPU故障率高達近100%之後，最新報告又指出，英特爾的筆記型電腦CPU也遇到了類似故障當機的問題，新證據等同是推翻Raptor Lake不穩定，不僅是桌上型電腦的特定問題，還出現在筆電上，英特爾名聲恐是雪上加霜。

軟體領域相關趨勢DEV社群報告稱，英特爾的多款筆記型電腦CPU在測試中也遇到了類似的故障，Raptor Lake崩潰問題繼續困擾著英特爾。就在幾天前，有報告指出，不穩定問題不僅存在於主流消費性桌上型電腦中，也存在於採用LGA 1700工作站主機板中的桌面Core i9 CPU的資料中心伺服器中。現在，遊戲開發商Alderon Games報告稱，Raptor Lake崩潰也影響筆記型電腦中英特爾第13代和第14代處理器。

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開發人員Matt承認稱：「是的，我們有幾台筆記型電腦因同樣的崩潰而發生故障；這種情況比桌上型電腦CPU故障稍微罕見些」。此一回應幾乎否定了Raptor Lake不穩定可能是桌上型電腦或LGA1700插槽特定問題的任何理論。Matt沒有透露英特爾第13代和第14代行動產品線中受影響最大的處理器型號，但預計這些問題可能會影響英特爾的旗艦產品酷睿i9 HX系列處理器。

Alderon Games幾天前聲稱，其Raptor Lake桌上型電腦晶片幾乎100%都崩潰了，因此Raptor Lake筆記型電腦崩潰只是「稍微罕見」，但這一事實表明，該問題在所有平台上可能有多麼地嚴重。

Raptor Lake晶片退化 修復恐僅是臨時解決方案

外媒指出，英特爾仍未提供修復糾正來「結束一切」的Raptor Lake不穩定問題。

Raptor Lake不穩定的最大問題出在故障當機的「隨機性」。有些晶片可能只在某些條件下當機，而有些晶片則以各種其他方式崩潰。更糟糕的是，越來越多的報告可能表明許多Raptor Lake晶片正在退化，即使在低於官方規格的情況下運行，這使得任何類型的修復都只能是臨時性的解決方案而已。

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