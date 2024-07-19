中國芭樂票重創蝦農不想讓台灣人知道？宏媒疑封鎖台灣 外交部證實

中宏建交後，重創宏國蝦產業。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去年3月26日宣布與我斷交，同日與北京簽署建交公報。台宏外交關係生變後，宏國白蝦出口遭受重創，至今沒有起色，中國既沒有兌現承諾大舉進口白蝦，開價更比台灣低5成，當地蝦農直言不想賣中國，在台灣引起熱議。由於台灣對於宏國經濟情勢主要仰賴宏媒披露的訊息，未料最近宏國某家媒體疑似封鎖台灣，經詢問外交部後，外交部人員查證後也證實被封鎖。

宏國去年宣布與我斷交後，外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員，台宏自由貿易協定（FTA）則在去年12月5日終止，宏國出口到台灣的白蝦必須課徵20%的關稅。

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由於中宏FTA尚未簽署，加上中國開價比台灣低5成，宏國蝦農拒賣，台灣也因為外交關係生變，今年對宏國白蝦採購量顯著縮水，導致今年上半年宏國白蝦出口量減少約832萬磅、降幅21.42%。宏國水產養殖協會（Andah）執行長阿馬多（Javier Amador）坦言，對台灣出口量減少最多、影響最大，減少約729萬磅。

由於部分蝦農已經撐不住，只能關門收攤，近日傳出宏國南方中小型水產養殖協會（Apemasur），要求政府提供3.5億美元資金，給予蝦農紓困。

宏國與中建交經濟內外俱傷，中國不僅未兌現承諾還大賣產品到宏國，造成宏國對亞洲貿易逆差擴大。宏國央行近日坦言，由於從中國的進口增加，特別是摩托車、空調和水泥的進口增加，造成今年前5月對亞洲的貿易逆差增加2.106億美元。與此同時，對台灣的出口減少，主要是蝦子和糖。

美國國務院本週也發表一份有關2024宏都拉斯投資環境看法的報告，報告指出，由於宏國政府政策和立法存在巨大不確定性，有外商企業表示，他們很難獲得足夠的美元來支付款項，在某些情況下，甚至無法獲得美元來償還債務或匯回利潤。有鑒於此，美商認為，在宏國的營運遇到困難，投資環境變得充滿挑戰。

一般情況下，台灣獲取宏國主要經濟訊息大都仰賴當地媒體，最近一家宏國媒體網站無法訪問，連手機也不能連上該媒體網站，引起關注。不過，若透過VPN將location改成美國則可以連上該媒體網站，經詢問外交部相關人員後，外交部人員立刻測試，證實無法連上該媒體網站，至於封鎖原因，難以論斷。

宏國1家媒體疑似封鎖台灣。（擷取自網路）

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