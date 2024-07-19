螞蟻雄兵爆表！台積電零股交易飆1260萬股新天量

螞蟻雄兵威力大！台積電零股交易飆1260萬股新天量（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普「防禦費」言論持續發酵，台積電（2330）亮麗法說完全失靈，今（19日）股價開低收低，大跌35元，收970元，不過，小資族完全沒在怕，跌越多買越多，今零股交易突破1200萬股，飆1260萬9544股新高，較昨爆增逾440萬股，增幅逾5成。

台積電近2日股價籠罩在川普言論風暴中，股價在18日摜破千元，一度觸及986元，終場在內資力挺下，收1005元，力守千元關卡，而台積電法說會果然未讓市場失望，繳出亮麗財報，及亮眼的財測。

請繼續往下閱讀...

然不敵美股重挫，台積電今開盤股價直接破千元，以988元開出，在法人大砍出下，股價開低走低，終場大跌35元，創史上第7大，收970元，短短2天股價就跌了5.82%。

雖然外資大賣台積電，不過，小資族則完全沒在怕，且跌越多，買越多，根據證交所零股交易資料顯示，昨天台積電股價盤中摜破千元，零股交易量（盤中加盤後）大增至820萬3431股，而今股價再下殺，終場大跌35元，零股交易也跟著爆天量，突破1200萬股，飆1260萬9544股新高，較昨爆增逾440萬6113股，增幅遠53.71%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法