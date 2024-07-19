三星下一代平板電腦擬用聯發科晶片 台積電4奈米打造

三星電子的下一代平板電腦「Galaxy Tab S10」預計將搭載台灣聯發科的晶片，天璣9300 Plus晶片基於台積電4奈米製程打造。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕IT媒體Phone Arena 報告（18日）稱，三星電子的下一代平板電腦「Galaxy Tab S10」預計將搭載台灣聯發科的晶片，天璣9300 Plus晶片基於台積電4奈米製程打造，包含1個主頻3.4GHz的Cortex-X4 CPU核心、3個主頻2.85GHz的Cortex-X4 CPU核心、4個主頻2GHz的Cortex-A720 CPU核心；由8個高性能核心組成。

根據Geekbench基準測試結果，搭載天璣9300 Plus晶片的Galaxy Tab S10 Plus的CPU性能與基於高通驍龍8第三代晶片的Galaxy Tab S24 Ultra幾乎相似，可見聯發科的技術水平顯著提升。

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根據目前的傳聞，今年Galaxy Tab S10系列只會發表兩款機型，Plus和Ultra，而這兩款機型很可能會採用與前身相同的設計。

此前媒體（6月18日）曾報導，Galaxy Tab S之所以採用聯發科產品，是因高通處理器成本迅速增加，但三星最頂級的Galaxy Tab S10 Ultra預計將繼續使用高通產品，如前代產品一樣。

市場消息指出，當時三星尚未決定基礎款Galaxy Tab S10 行動處理器是天璣或三星自有行動應用處理器Exynos。對此，韓媒Pulse認為如果最後採用聯發科晶片，那三星市占率Exynos可能進一步萎縮，並削弱三星的產品成本競爭力。

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