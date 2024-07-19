中共高官認了：經濟恢復不夠強勁、一些地方財政困難

中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，在週五（19日）出席中共中央新聞發布會。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中共第20屆三中全會週四（18日）落幕，中共中央週五（19日）舉行新聞發布會，介紹和解讀三中全會精神，並開放媒體詢問，中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀在回應時坦言，中國經濟面臨一些困難挑戰，一些企業經營困難、一些地方財政困難，主要是有效需求不足，認為這表明中國經濟恢復還不夠強勁。

中國媒體《澎湃新聞》在週五的新聞發布會上發問，表示這一段時間以來，中國經濟從宏觀數據看保持了持續向好的態勢，但宏觀數據和微觀主體之間存在一定「溫差」，詢問要如何應對，彌合這種「溫差」，實現經濟良性循環？

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韓文秀做出了上述回應，指出中國經濟面臨一些困難挑戰，主要是有效需求不足，一些企業經營困難，一些地方財政困難，表明中國經濟恢復還不夠強勁，不同地區、行業、企業之間存在分化現象。下一步要推動經濟持續回升向好，實現更為均衡、普惠、包容的發展，一靠政策給力，二靠改革發力，要更有力有效實施宏觀調控政策。

韓文秀表示，相信透過政策給力和改革發力「雙輪驅動」，中國經濟發展將更加強勁、更為均衡、更可持續，讓微觀主體有更多真實感受和收穫。

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