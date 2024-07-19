國銀第3個中東歐據點 臺銀申設立陶宛辦事處 金管會准了

金管會同意臺銀申設立陶宛辦事處。圖為立陶宛首都－維爾紐斯（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東歐國家（捷克、立陶宛等）近年來與我國關係快速升溫，金管會今天宣布，同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申設立陶宛代表人辦事處（辦事處），這也是國銀首家插旗立陶宛，第3個中南歐市場的據點。

所謂「中東歐國家」，主要包括捷克、立陶宛、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、拉脫維亞等。

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金管會在2021年11月及2022年1月分別核准同意輸出入銀行、合庫前往捷克設立布拉格辦事處，至於臺銀申設的立陶宛，同樣也位處中東歐，是國銀在中東歐市場的第三個據點。

金管會銀行局官員表示，臺灣銀行考量我國與立陶宛近年展開經貿交流，且立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口，於該國設立代表人辦事處，有助於掌握中東歐市場商機，拓展該行海外業務發展。

國銀主管指出，相較於東南亞（新南向）常受到中國壓力影響，中東歐國家對中國經貿依賴低，加上反共背景，對台灣明顯相對友善；尤其，捷克、立陶宛、波蘭及斯洛伐克之前疫情期間，主動捐助台灣疫苗。

不過，該主管強調，雖然國銀目前在中東歐只有設立「辦事處」，而不是「分行」，但這至少是個重要的「起點」，尤其，國銀目前在立陶宛，尚無任何據點。

所謂「辦事處」主要從事咨詢、聯絡、市場調查等非經營性活動，層級與業務範圍較分行低。

金管會表示，本國銀行在歐洲據點尚有英國、法國、荷蘭、比利時、德國及捷克，在立陶宛目前未設有分支機構，臺灣銀行為首家申設者。

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