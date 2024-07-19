川普1席話英媒提擔憂：晶片大爆發不足以保護台積電及在台企業

《金融時報》專欄指出，對於投資者來說，獲利不再是唯一值得關注的事情，台積電和其他在台灣營運的公司，所面臨的政治風險不容忽視。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）董事長魏哲家18日在法說會上表示，看到客戶更強的需求，看好本季美元營收可望續寫新猷，但《金融時報》在1篇名為「晶片成長不足以保護台積電」的評論文章指出，對於投資者來說，獲利不再是唯一值得關注的事情，台積電和其他在台灣營運的公司，所面臨的政治風險不容忽視。

共和黨總統候選人川普日前表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，此番言論引發熱議，讓人對美國在中國侵略台灣時的立場產生懷疑。而川普言論更是嚇壞晶片業，股價聞訊重挫。

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台積電18日公布2024年第2季財務報告，合併營收約新台幣6735.1億元，稅後純益約新台幣2478.5億元，年增逾36%，大大超出市場預期，估計第3季營收季增1成，續創高峰，但《金融時報》報導，即使台積電公布強勁的財報，川普的言論並無法讓投資人輕易忽視。

報導指出，台積電作為輝達、蘋果等企業的主要供應商，在這些大型科技公司帶動下，全球人工智慧（AI）支出持續增加，台積電獲利前景依然強勁。而台灣在AI伺服器的生產和組裝方面占全球約90%的市場，且在全球供應鏈中，幾乎沒人能取代台積電。

台積電約80%至90%產能集中在台灣，但台積電和其他在台灣經營的公司所面對的政治風險不容忽視。中國長期以來一直將台灣視為其領土，且一直在台灣周圍增加威脅和軍事演習。

川普在遭槍擊前受訪表示：「台灣搶走百分之百的晶片生意，美國宛如保險公司，台灣什麼都沒有給我們」，針對是否防衛台灣，還聲稱「台灣應該要付（軍）費」。

《金融時報》說，川普上述言論道出1事實，韓國和日本都有與華盛頓簽訂正式的國防協議，但台灣與美國並沒有這樣的條約。1979年，美國將外交承認從台北轉為北京時，先前的共同防禦條約就被終止，而這小小的提醒，對台灣相關地緣政治風險、中美之間發生軍事衝突的可能性而感到緊張的投資人是一記警鐘。

台積電股價在過去1年不斷上漲，反映出外界對其成長前景及主導地位不會很快被改變，但《金融時報》表示，隨著美國大選逼近，政治將在亞洲半導體股票未來幾季的走勢，發揮與晶片成長同樣重要的作用。

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