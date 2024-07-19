富邦金除息大怒神！早盤最高填近4成，逆轉重摔2.7%（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東人數逾38萬人的富邦金（2881）今（19日）現金除息2.5元，早盤一度填息近4成，唯遇台股重挫近500點，股價走低，下探85元，重跌2.74%，嚴重貼息，截至午盤，股價報85.3元，跌2.4%。

富邦金今年配發3元股息，含2.5元現金以及0.5元股票，今除息開盤股價小跌0.1元，以87.3元開出，不過，在買盤進場，早盤一度漲0.9元，填息36%，但不敵台股重挫，隨著指數跌近500點，摜破23000點，下探22901點，股價也跟著翻黑下殺觸及85元，陷入嚴重貼息，隨著大盤跌幅收斂，低接買盤進場，股價往上緩步回升，截至12點5分，報85.3元，跌2.4%，成交量逾3.9萬張。

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本週進入金控股另一波除息高峰，適逢台股指數高檔震盪，不僅富邦金陷入貼息窘境，中信金（2891）配發1.8元、國票金（2889）配發0.976元，2家週一同1天除權息，至念也處於貼息窘境中。

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