中科舉辦21週年慶 許茂新：持續推動2期擴建配合半導體製程

中科管理局長許茂新（台上右2）頒發優良廠商創新產品獎。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕國科會中科管理局今天在園區以「璀璨中科 榮耀21」為主軸，慶祝成立21週年，超過250名廠商、立委、校園、台中市府及西屯區地方人士代表與會，會中，台積電（2330）2奈米以下最先進製程擴廠計畫備受矚目，中科管理局長許茂新強調，將積極配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，持續推動園區擴建2期計畫。

中科舉辦21週年慶上午在管理局大廳舉辦，立法院副院長江啟臣、國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔及廖偉翔等多人到場，中科產學訓協會理事長楊德華、台積電15A廠區廠長林震賓及台灣美光廠長林明正等上百名業界人士與會，許茂新頒發發優良廠商創新產品獎給光等4大領域9組獎項，歌手于台煙中午陪同業者進行環保自助餐敘聯誼。

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許茂新強調，園區今年營業額較去年同期成長8.71%，其中二林園區更成長近4倍，預計中科全年營業額可望再次突破兆元大關，而中科成立21年陸續核准237家廠商、投資金額累計為新臺幣2兆4千多億元、園區從業員工數超過5.4萬人，感謝國科會支持及園區廠商群策群力。

至於台積電先前傳出延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠，中科管理局強調，接獲台積電通知製程不變，仍是2奈米以下最先進製程，持續配合規劃時程將二期園區開發延至年底交地。

許茂新說，為促進園區產業多元發展，虎尾園區標準廠房於去年3月啟用招租，持續辦理二林園區標準廠房新建工程，預計將於明年8月完工，滿足不同型態廠商需求，而二林園區保警服務大樓完工，彰化縣消防隊進駐，同時后里園區規劃建置保警大樓提供廠商安全優質營運環境。

中科園區舉辦21週年慶，上百名廠商代表前往管理局祝賀。（記者黃旭磊攝）

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