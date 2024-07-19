股匯雙殺！台幣爆巨量重貶逾1.5角 創逾8年新低

股匯雙殺！台幣爆量重貶逾1.5角，創逾8年新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯今日上演股匯雙殺走勢，大盤指數一度下殺逾400點，新台幣兌美元匯率在外資熱錢大舉出走下，開盤不久即摜破32.7元，重貶逾1.5角，最低下探至32.784元，創逾8年新低，前低為2016年5月20日的32.798元。

中午暫時收在32.762元，重貶1.57角，台北外匯經紀公司爆出16.1億美元天量。

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美國總統拜登確診，可能退出選舉，川普防禦費言論持續發酵下，台股連兩天重挫，外資大舉調節外，連同收到的股利也陸續匯出，使台幣持續走低，一舉貶破近期盤整區間。

匯銀主管表示，這兩日公布的零售銷售、勞動數據略於預期，使美元再度轉強，美元指數重新站回104之上，今日包括人民幣、韓元等亞幣皆往下，日圓兌美元匯率也再度回落至157附近，台幣受到外資賣股、匯出以及美元反彈兩大不利因素影響，跌幅逾0.5%，成為最弱亞幣。

下午就看央行是否出手，在台幣先前區間貶破後，接下來將測試32.8元，如若32.8元不守，可能就會直奔33元而去。

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