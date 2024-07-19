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土城工業區都更案再加一 老舊廠房將升級現代化

2024/07/19 12:18

土城區沛陂段更新前廠房現況。（新北都更處提供）

土城區沛陂段更新後建物模擬圖。（新北都更處提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市推動工業區老舊廠房更新，土城產業園區內的沛陂段都更案今起公開展覽30天、8月7日公辦公聽會。市府都市更新處說明，基地面積2388.82平方公尺，現況為早期金屬工業廠房，老舊且公共設施、活動空間不足，透過都更及工業區立體化，興建1棟現代化作業廠房，協助傳統產業升級轉型成金屬製品製造業，增加就業機會。

都更處表示，沛陂段都更案基地先前作為工業辦公及廠房使用，為了符合產業升級及活化發展需求，更新後將興建地上11層、地下2層的現代化作業廠房，引進電腦自動化技術製程，提高生產效率並降低成本，吸引關聯產業進駐。此外，周邊退縮2至4米設置人行步道，增加植栽綠化，友善行人，也會規劃綠建築及耐震設計，打造多元化工業廠房。

都更處指出，目前工業區多元都更總申請案件共計72件，其中交通便捷具區位優勢的土城區占26件，申請基地面積約18.16公頃，包括勝仁針織、全美綠能、中華工程AI智慧園區、華南金資產公司、花王印刷企業等案，後續可提供產業發展空間、活化競爭力。

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